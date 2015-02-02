Библиотека ИНИОН потеряла в пожаре пятую часть своего фонда

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При пожаре в библиотеке ИНИОН сгорело около 20% книжного фонда, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" президент Российской академии наук Владимир Фортов.

"Сегодня производится оценка того, сколько погибло, и насколько ценно то, что погибло", - отметил Фортов. Он также уточнил, что предварительные данные могли быть занижены, потому что проводилась только внешняя оценка последствий.

Ранее M24.ru сообщало, что электронную базу данных сгоревшей библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН восстановят. У руководства научного учреждения сохранились компакт-диски с информацией из базы.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Напомним, пожар возник в здании библиотеки на Нахимовском проспекте в пятницу вечером. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров. Здание сильно пострадало, на ликвидацию последствий ушло больше суток. Пожар тушили более 150 человек и 50 единиц техники.

Основной причиной возгорания пока называют короткое замыкание. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. Прокуроры оценят действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания и выяснят, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

Что касается самого здания библиотеки, то оно будет восстановлено на прежнем месте. В настоящее время то, что осталось от здания, совершенно непригодно для хранения редких книг и ведения какой-либо хозяйственной деятельности. Куда будет перевезен книжный фонд библиотеки на период реставрации здания - пока неизвестно.