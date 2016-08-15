Детские поликлиники в Москве начали принимать пациентов ежедневно

Детские поликлиники перешли на ежедневный режим работы

Детские поликлиники в столице перешли на ежедневный режим работы, передает телеканал "Москва 24".

По будням поликлиники открыты с 8:00 до 20:00, а в выходные – с 9:00 до 15:00. Такой режим работы будет действовать до 18 сентября.

Изменения в графике ввели для того, чтобы дети успели перед началом учебного года пройти медицинское обследование. Им предстоит сдать анализы на педикулез и чесотку, а также получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. Кроме того, дошкольников и учащихся начальных классов обследуют на энтеробиоз.

Получить все справки можно в кабинете "Здоровое детство" или без записи у дежурного врача.

Более 417 тысяч детей пойдут в столичные детские сады 1 сентября 2016 года. Около 364 тысяч детей пойдут в группы общей направленности, 26 тысяч – в группы для детей с ограниченными возможностями, а остальные – в специальные. В этом учебном году юных детсадовцев примут 669 дошкольных образовательных учреждений, включая муниципальные, ведомственные, частные.