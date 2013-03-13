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13 марта 2013, 12:02

Общество

Научно-практический центр дерматовенерологии открылся в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии открылся в столице. Здесь работают не только дерматологи, но и косметологи, эндокринологи и иммунологи.

При наборе персонала предпочтения отдаются тем специалистам, которые сочетают научную работу с практикой, говорится на сайте информационного центра правительства Москвы.

Попасть сюда на прием к врачу достаточно легко: пациент может записаться на прием или взять направление из районной поликлиники.

Головной центр соединяет лечебные функции с научной и организационно-методической работой. По словам руководителя столичного департамента здравоохранения Георгия Голухова, рядовые врачи центра пройдут курсы повышения квалификации.

Новый медцентр расположен по адресу: Ленинский проспект, 17.

Отметим, бывшие кожно-венерологические диспансеры упразднены, теперь вместо них открылись филиалы центра.

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