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Происшествия

31 августа 2014, 09:36

Тела двоих мужчин с рублеными ранами нашли в Гольянове

полиция убийства происшествия криминал следствие уголовные расследования

Фото: ИТАР-ТАСС

Тела двоих мужчин обнаружены в одной из квартир на востоке Москвы, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

По предварительным данным, смерть наступила около трех суток назад, также на телах были найдены следы от рубленых ран.

"В минувшую субботу около 18.00 по адресу: Амурская улица, дом №21/2 после вскрытия квартиры найдены тела двух мужчин рублеными ранами, смерть которых наступила более трех суток назад", - уточняет "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Один из убитых, 49-летний хозяин квартиры, имел рубленые раны лица и груди. Второй, 24-летний молодой человек, рубленые раны спины, лица и шеи.

В настоящее время расследованием инцидента занимаются представители Следственного комитета.

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