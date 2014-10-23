Столичная полиция начала операцию "Мигрант-2014"

Фото: ТАСС/ Антон Новодережкин

Столичная полиция при поддержки правительства Москвы, столичных управлений ФМС и ФСБ России начала оперативно-профилактическую операцию "Мигрант-2014", которая продлится с 23 октября по 2 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Для участия в операции создано более 450 оперативно-поисковых групп, в которые вошло свыше 4,5 тысячи сотрудников полиции. Они осмотрят более 1,5 тысячи объектов на территории столицы: промышленные зоны, рынки, общежития, автосервисы, места отстоя автотранспорта, гостиницы, квартиры.

Планируется пресекать деятельность ОПГ, занимающихся изготовлением и продажей различных миграционных документов. Проверке подвергнутся также частные охранные предприятия и подведомственные им объекты на предмет незаконного привлечения иностранцев к работе.

Московская полиция обращается с просьбой звонить по телефону "102" ко всем, кто располагает какой-либо информацией о фактах незаконного проживания мигрантов, "резиновых квартирах" и других нарушениях законодательства.

Ранее Сергей Собянин заявил, что миграция остается одной из самых серьезных проблем города, однако легальных патентов на работу стало больше.

"Если политический накал на время ослаб, это не значит, что завтра не возникнет новой ситуации. Впрочем, мы делаем все возможное. Тех граждан, которые нарушают законодательство, выдворяют и запрещают им въезд. Это улучшило криминогенную ситуацию", - отметил мэр Москвы.

Кроме того, Сергей Собянин отметил, что легально выданных патентов для иностранных рабочих в Москве стало больше. Однако мэр считает, что "надо и дальше наводить порядок, создавать ситуацию, когда нанимать москвичей будет выгодней, а мигранты тоже должны платить налоги".