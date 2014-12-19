Отделение Сбербанка и магазин в СВАО эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Полицейские проверили здания Сбербанка и магазина "Дикси" в Анадырском проезде после сообщения о взрывном устройстве. Подозрительный предмет, который нашли в одном из помещений, оказался неопасным, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

Стражи порядка получили сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве около 19.00. Оперативники эвакуировали всех посетителей Сбербанка и "Дикси" и оцепили здания.

"После этого в помещениях провели проверку, в том числе, кинологи с собаками. Найденный предмет не представлял опасности, сейчас все мероприятия по эвакуации завершены", - добавили в МВД.

Напомним, в начале декабря в гипермаркете "Ашан" на Люблинской улице обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. На место происшествия прибыли саперы. Подозрительный предмет оказался мобильным телефоном, его забыл кто-то из посетителей гипермаркета.