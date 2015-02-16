Полицейские проведут масштабную спецоперацию против преступности

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Порядка 30 тысяч столичных полицейских перейдут на 12-часовой режим работы во время операции "Заслон-1", которая пройдет с 16 февраля по 6 марта, передает пресс-служба столичного главка МВД.

Мероприятие направлено на усиление борьбы с преступностью в городе. Кроме полицейских в операции будут участвовать народные дружинники, члены общественных пунктов охраны правопорядка, сотрудники частных охранных организаций и представители общественных объединений.

Основные усилия правоохранители направят на предупреждение, пресечение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, а также на борьбу с незаконной миграцией и преступлениями, связанными с наркотиками.

Помимо этого, профилактические мероприятия пройдут на рынках, вокзалах, в торговых комплексах, общежитиях, гаражных комплексах, автосервисах и гостиницах.

Ранее Сергей Собянин заявил, что за последние годы в столице снизилось количество преступлений. По его словам, на 15% снизилось количество преступлений, совершенных мигрантами. Кроме того, велась активная работа по ликвидации нелегальных рынков. Власти города вместе с правоохранительными органами будут работать над созданием криминальной карты столицы.

"Миграция в столице была проблемным вопросом, но в этом году вопрос этот ушел с первого места, что говорит о переломе ситуации. На это повлияли, в том числе, и изменения федерального законодательства, которое стало более жестко контролировать мигрантов, но при этом дало возможность работать тем, кто хочет честно трудиться", – сказал мэр.

Главный прокурор города Сергей Куденеев добавил, что в целом 2014 год был позитивным для правоохранительных органов. "За год к уголовной ответственности привлекли около 37,5 человек. Это на 0,6 меньше, чем в 2013 году", – отметил он.

Ранее сообщилось, что количество убийств в регионе сократилось в три раза, снизилось также число и других преступлений. Об этом рассказал начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин на совещании, посвященном итогам второго этапа операции "Мигрант-2014".

"В целом достигнут положительный результат и существенно оздоровлена криминогенная обстановка в столице. На 4,8% снизилось количество совершенных краж, число фактов причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 48%, в три раза сократилось количество убийств", – передает слова Якунина телеканал "Москва 24".