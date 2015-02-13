Экс-начальник УВД по ЗАО арестован по подозрению во взяточничестве

Владимир Рожков. Фото: mvd.ru

Бывший начальник УВД по Западному округу Владимир Рожков арестован Басманным судом по подозрению во взяточничестве, сообщили M24.ru в пресс-службе суда.

По словам представителя пресс-службы, Рожков заключен под стражу до 11 апреля. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, Рожков получал деньги, автомобили и "услуги имущественного характера" за покровительство, которое он оказывал в силу занимаемой должности. В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что подозреваемый был задержан в аэропорту Внуково. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение.

Владимир Рожков был отстранен от должности указом президента России в конце декабря, а в 2015 году уволен. Сам экс-начальник УВД заявлял, что это произошло из-за плохого самочувствия.

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Рожков и его заместители якобы вымогали несколько десятков миллионов рублей у руководства одного из крупных магазинов на территории Западного округа Москвы.

Владимир Рожков начал свою карьеру с должности рядового сотрудника. В 1981 году он начал работать в ОВД Воловского райисполкома Липецкой области. С 1981 по 2008 год он прошел путь от участкового инспекции по делам несовершеннолетних до начальника криминальной милиции.

С 2008 по 2011 год руководил ОВД по Долгоруковскому району Липецкой области, с февраля 2011 года Рожков - начальник ОВД по городу Елец, а с июля 2011 года - начальник УМВД России по Новороссийску.

8 февраля 2013 года был назначен на должность начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве.

Отставке Владимира Рожкова предшествовало несколько скандалов, связанных с сотрудниками УВД по ЗАО. Последний из них произошел в августе 2014 года, когда работники правоохранительных органов устроили дебош после контрольной закупки интим-услуг в борделе на Большой Дорогомиловской улице.