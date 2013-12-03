Полиция выяснит, где в столице продают некачественную "незамерзайку"

В Москве пройдут рейды против поддельной "незамерзайки"

Управление экономической безопасности ГУМВД по Москве решило провести рейд против некачественных незамерзающих жидкостей для автомобилей. С началом холодов в столице появляются точки, которые торгуют поддельной "незамерзайкой" или жидкостью низкого качества.

В ближайшие дни в каждом административном округе столицы стражи порядка будут проверять наличие сертификатов и разрешение на торговлю у продавцов. К рейду собираются присоединиться и общественники. Последние планируют провести и независимые рейды. Так, движение "Рассерженные горожане" 5 декабря отправится на поиски нелегальных торговых точек.

Глава московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в эфире радиостанции "Москва FM" заявил, что точки, где торгуют "незамерзайкой" по 100 рублей вместо магазинных трехсот, лучше легализовать. "Так они будут продавать нормальную, а не поддельную, вредную для здоровья жидкость", - считает он.

"Незамерзайку стоит покупать в сетевых магазинах, адекватная стоимость - примерно 200 рублей за четырехлитровую емкость. Отдавать предпочтение, на мой взгляд, стоит немецким производителям", - считает Канаев.

Со своей стороны, врачи отмечают, что большая часть незамерзающих жидкостей выпускается на основе изопропила, который имеет неприятный запах и при длительном использовании может вызывать тошноту и головокружение. Метанол, который тоже используется как основа для "незамерзаек" (в основном "левых"), не имеет запаха, но гораздо вреднее для здоровья, поскольку является сильным ядом. Его смертельная доза - не более 15 миллилитров.