Полицейские будут гоняться за преступниками на велосипедах

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские ЮАО Москвы используют новые методы в работе при патрулировании зон отдыха.

В частности, территорию возле Борисовского пруда, где в теплое время года увеличивается количество отдыхающих, теперь можно увидеть стражей порядка на велосипедах.

"Здесь очень большая территория. Чтобы пройтись от одного конца пруда до другого, требуется много времени", - заявил изданию "Московский комсомолец" начальник отдела по району Орехово-Борисово Северное, подполковник полиции Сергей Томахин.

Так как на автомобилях патрулировать территорию неудобно ввиду отсутствия дорог и наличия тропинок, переход на новый вид транспорта поможет избежать преступлений и нарушений, полагают полицейские.

Идея пересадить полицейских на велосипеды принадлежит начальнику УВД по ЮАО генерал-майору полиции Александру Подольному. По его словам, стражи порядка теперь точно смогут догнать велосипедиста-преступника, вырывающего из рук прохожих сумочки.

Пока это только эксперимент. Однако если он окажется успешным, отряды велополиции могут появиться в округе на постоянной основе.