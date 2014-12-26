В пятницу ожидается небольшой снег и до 11 градусов мороза

В пятницу сильный снегопад в столице не повторится

В пятницу, 26 декабря, в Москве будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до минус 11 градусов, передает центр погоды "Фобос".

С отходом скандинавского циклона снег постепенно прекратится. Но холодный воздух, поступающий с севера, будет способствовать усилению морозов.

Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-9 метров в секунду.

Предстоящей ночью осадков не ожидается, на дорогах гололедица. Температура воздуха - минус 11-13 градусов.

Напомним, вчера, 25 декабря, в Москве за день выпало до четверти месячной нормы осадков, толщина снежного покрова достигала 20 сантиметров.