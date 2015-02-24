Снег с дождем ожидаются в столичном регионе к выходным

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

В конце недели в столице ожидаются небольшие осадки, сообщил M24.ru ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Во вторник, среду и четверг погода будет определяться западной периферией антициклона, поэтому в основном будет солнечно и сухо. Ожидается юго-восточный ветер с порывами 3-8 метров в секунду", - сказал Тишковец.

Ночью будет от минус двух до минус семи градусов, в течение всего вторника - +4-6. "Возможен рекорд 90-го года, когда было +5,4. Завтра чуть прохладнее - плюс три-плюс пять днем", - отметил специалист.

В четверг температура незначительно понизится - в дневные часы ожидается порядка двух-четырех градусов выше нуля. "В пятницу и в выходные скажется влияние циклона, поэтому небо снова затянут облака", - добавил Евгений Тишковец.

По его словам, в эти дни возможны небольшие осадки в виде снега с дождем. Ночью температура будет держаться на отметке около нуля, днем ожидается от 0 до +5 градусов.