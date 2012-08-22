Москва почти побила рекорд по холодной погоде

После полуночи температура воздуха в городе составила всего +4+5 градусов. Сегодня днём дождей не ожидается. Воздух прогреется до +18+20 градусов выше ноля. Северный ветер стихнет и поменяется на западный, его скорость уменьшится до 2-7 метров в секунду

Ночь на среду стала самой холодной в столичном регионе с начала лета 2012 года. Базовая метеостанция на ВВЦ зафиксировала ночью всего 5,5 градусов тепла.

По данным синоптиков, это всего на 0,9 градуса теплее, чем 22 августа 1976 года (+4,6 градуса), передает "Интерфакс".

Однако хотя Москве рекорд побить не удалось, в Подмосковье было гораздо холоднее. В Волоколамске столбики термометров опустились до +1,9 градусов, в Клину - до +2,2 градусов, в Дмитрове - до 3,1 градусов тепла.

Синоптики уверяют, подобных холодных ночей в оставшиеся дни августа больше не будет.

Сегодня в Москве и области ожидается солнечная, прохладная погода. Днем воздух прогреется до 19 градусов.