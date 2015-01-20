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Общество

20 января 2015, 08:14

Во вторник в столице ожидается пасмурная погода и до 6 градусов мороза

погода снег пасмурно морозно

Фото: M24.ru /Роман Балаев

Во вторник, 20 января, в столице ожидается облачность, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 6 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

"Сразу два процесса начнут сегодня работать на понижение температуры в столичном регионе, - объясняют метеорологи. - Во-первых, холодный атмосферный сегодня пересечет область, и откроет дорогу холодному воздуху. И во-вторых, начинает усиливать свои позиции скандинавский антициклон. Он будет размывать облачность, которая как одеяло, укрывала землю и препятствовала охлаждению воздуха".

Будет дуть северный ветер со скоростью 3-6 м/с. Давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 95%.

Во второй половине дня, с ростом атмосферного давления, начнут развиваться прояснения. И температура в течение дня будет понижаться.

Предстоящей ночью ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах - гололедица. В столице будет от 10 до 12 градусов мороза, в Подмосковье столбики термометров покажут от 9 до 14 ниже ноля. Ветер восточный, северо- восточный 3-8 м/с.

Днем в среду в столице будет солнечно и морозно. Столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза.

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