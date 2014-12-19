Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

19 декабря 2014, 17:17

Москвичей ожидают дождливые выходные

погода выходные мокрый снег пасмурно

В выходные в столице ожидается теплая, сырая и пасмурная погода

В субботу и воскресенье столица окажется в теплой части скандинавского циклона. Ожидается пасмурная погода с температурой на 7-9 градусов выше нормы, сообщает центр погоды "Фобос".

Отметим, что еще в пятницу Москва попала под влияние нового атлантического циклона. Его распространение сопровождается ветрами, осадками и повышенной температурой.


В субботу ожидается пасмурная и сырая погода, пройдет снег с дождем. Температура удержится выше климатической нормы и составит +3 градуса. Ветер будет дуть западный, со скоростью 5 м/с, атмосферное давление упадет до 732 мм ртутного столба.

Ссылки по теме

В воскресенье неустойчивая и теплая не по сезону погода сохранится. Возможен небольшой снег, термометры покажут +1 градус, ветер будет дуть с юго-запада, а давление чуть подрастет - до 733 мм ртутного столба.

Однако уже в понедельник в городе похолодает до -1. 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, усилится ветер, давление же составит 735 мм ртутного столба. Во вторник новый циклон принесет в Москву зимнее ненастье, тепло покинет регион, и столбики термометров начнут опускаться.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать