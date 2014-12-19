Москвичей ожидают дождливые выходные

В выходные в столице ожидается теплая, сырая и пасмурная погода

В субботу и воскресенье столица окажется в теплой части скандинавского циклона. Ожидается пасмурная погода с температурой на 7-9 градусов выше нормы, сообщает центр погоды "Фобос".

Отметим, что еще в пятницу Москва попала под влияние нового атлантического циклона. Его распространение сопровождается ветрами, осадками и повышенной температурой.



В субботу ожидается пасмурная и сырая погода, пройдет снег с дождем. Температура удержится выше климатической нормы и составит +3 градуса. Ветер будет дуть западный, со скоростью 5 м/с, атмосферное давление упадет до 732 мм ртутного столба.

В воскресенье неустойчивая и теплая не по сезону погода сохранится. Возможен небольшой снег, термометры покажут +1 градус, ветер будет дуть с юго-запада, а давление чуть подрастет - до 733 мм ртутного столба.

Однако уже в понедельник в городе похолодает до -1. 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, усилится ветер, давление же составит 735 мм ртутного столба. Во вторник новый циклон принесет в Москву зимнее ненастье, тепло покинет регион, и столбики термометров начнут опускаться.