Теплая и солнечная погода ждет москвичей во вторник

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Малооблачная погода ждет москвичей во вторник, 15 сентября, сообщает Гидрометцентр России.

Ночью в городе будет прохладно, столбики термометров опустятся до 7-9 градусов. В дневные часы температура воздуха достигнет 16-18 градусов. Ветер слабый, 2-7 метров в секунду.

Ранее m24.ru сообщало, что теплая погода сохранится в столичном регионе всю неделю из-за влияния субтропического антициклона, который распространился по северу европейской части России.

В первой половине недели сохранится солнечная погода без осадков. Затем приток тепла увеличится, среднесуточные температурные значения будут повышаться, а к концу недели на 7-8 градусов превысят климатическую норму. Местами пройдут небольшие дожди.

В среду, 16 сентября, столбики термометров в Москве поднимутся до +18 градусов, по области – до +20 градусов. А в четверг, 17 сентября, теплый юго-западный ветер повысит температуру в столице и области до +21 градусов. Местами пройдут небольшие дожди.

В пятницу, 19 сентября, повышение температуры продолжится. Днем ожидается до +24 градусов. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, передает Гидрометцентр.