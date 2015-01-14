В среду ожидается пасмурная и сырая погода

В среду в столице ожидается плюс 4 градуса, а также снег с дождем

В среду 14 января, столица останется во власти атлантического воздуха, под влиянием которого повсеместно удержится пасмурная и сырая погода с оттепелями. Воздух прогреется до +4 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 97%.

Предстоящей ночью - облачно, небольшие осадки, гололедица. В столице столбики термометров покажут ноль - плюс 2 градуса, по области будет от минус 3 до плюс 2. Ветер юго- западный, западный 5-10 м/с.

Днем в четверг характер погоды не изменится - возможны небольшие осадки, на дорогах будет скользко. В Москве воздух прогреется до 2 выше ноля.