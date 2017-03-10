Теплая погода сохранится в столице в начале следующей недели, сообщает Гидрометцентр Москвы. Средняя температура будет превышать климатическую норму на 5–7 градусов.
В выходные дни атмосферное давление немного упадет, но все равно будет превышать норму. Ночью прогнозируется 0... 2 градуса, днем воздух прогреется до 5… 7 градусов тепла. Возможны небольшие дожди.
В начале рабочей недели, 13 и 14 марта, местами также пройдут небольшие осадки. Столбики термометров покажут 3… 8 градусов.
В целом, отмечают синоптики, март в центральной части России будет теплым. Ожидается, что температура воздуха будет выше средней многолетней климатической нормы на 4–10 градусов. Текущие значения соответствуют началу апреля.
9 марта был побит температурный рекорд 2015 года. Температура на главной метеостанции Москвы к 15:00 поднялась до 9,7 градуса. Это на 0,6 градуса больше, чем максимум дня в 2015 году.
Нынешний температурный рекорд стал первым в 2017 году. В центре мегаполиса на острове Балчуг термометр показал 10,8 градуса. По области к 15:00 воздух прогрелся до 8–10 градусов.
В метеослужбе отметили, что теоретические суточные рекорды тепла могут обновляться до начала августа.