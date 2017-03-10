

Теплая погода сохранится в столице в начале следующей недели, сообщает Гидрометцентр Москвы. Средняя температура будет превышать климатическую норму на 5–7 градусов.

В выходные дни атмосферное давление немного упадет, но все равно будет превышать норму. Ночью прогнозируется 0... 2 градуса, днем воздух прогреется до 5… 7 градусов тепла. Возможны небольшие дожди.

В начале рабочей недели, 13 и 14 марта, местами также пройдут небольшие осадки. Столбики термометров покажут 3… 8 градусов.