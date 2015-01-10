Высота снежного покрова в Москве приближается к 30 сантиметрам

Высота снежного покрова в Москве в субботу, 10 января, достигла 27 сантиметров, сообщает телеканал "Москва 24".

К утру 11 января сугробы могут значительно подрасти, так как снегопад в городе не прекращается.

Как отметили в Центре погоды "Фобос", температура воздуха продолжит повышаться.

Снегоуборочная техника в столице работает в особом режиме. Три тысячи самосвалов отвозят снег в специальные снегоплавильные пункты. Для ручной уборки снега задействовано гораздо большее количество дворников, чем это принято обычно.

"Первоочередная задача – очистить наледь, свесы и желоба. Дальше ведется стопроцентная очистка кровель. Работа ведется только в светлое время суток", - рассказал начальник ГБУ "Жилищник района Арбат" Сергей Винокуров

Припаркованные автомобили мешают уборке снега, поэтому в городе работают службы перемещения транспорта.

Ранее сообщалось, что за сутки в городе выпало около 40 процентов месячной нормы осадков. 9 января в столице выпала четверть месячной нормы.