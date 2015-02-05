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Общество

5 февраля, 07:18

В четверг ожидается пасмурная погода и до 7 градусов мороза

погода пасмурно небольшой снег

В Москве 5 февраля снегопад и похолодание продолжатся

В четверг, 5 февраля, в столице ожидается облачность, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 7 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-6 м/с. Давление составит 751 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 94%.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, уже без осадков, на дорогах гололедица. В столице столбики термометров опустятся до 10-12 градусов ниже ноля, по области будет от 9 до 14, местами до 19 градусов мороза. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

Днем характер погоды не изменится - при облачности с прояснениями обойдется без осадков, на дорогах не исключена гололедица. В Москве температура воздуха составит минус 5 - минус 7 градусов.

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