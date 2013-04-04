Воздух в столице прогреется до +7 градусов

4 апреля воздух в столице прогреется до семи градусов тепла

Погода в Москве вошла в норму. Минувшей ночью в регионе немного подморозило – столбики термометров опустились до минус четырех градусов.

Днем 4 апреля синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Воздух прогреется до плюс 5-7 градусов, что соответствует климатической норме, сообщает центр погоды "Фобос".

Ветер в столице подует с востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 752 миллиметров ртутного столба.

Отметим, что в настоящее время высота сугробов в Москве составляет 53 сантиметра при норме в 2 сантиметра. При этом, как сообщалось ранее, за последние дни высота снежного покрова уменьшилась на 10 сантиметров.