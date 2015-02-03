Во вторник в столице ожидается снегопад

В Москве 3 февраля ожидается снегопад

Во вторник, 3 февраля, в столице ожидается облачность, снег, местами сильный. Столбики термометров опустятся до 3 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть северный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 95%.

Предстоящей ночью опять снежно, на дорогах - скользко. В столице будет от 5 до 7 мороза, по области - от 4 до 9 ниже ноля. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, местами его порывы усилятся до 12-17 м/с.

Днем в среду небольшой снег. Температура в столице будет от 2 до 4 мороза.



