В понедельник ожидается пасмурная погода и до 4 градусов мороза

"Утро": Температура воздуха в Москве 2 февраля останется выше нормы

В понедельник, 2 февраля, в столице ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 732 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 94%.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. В столице будет 4-6 градусов мороза, по области - от 2 до 7 ниже ноля.

Днем во вторник обещают снег, местами сильный. В Москве температура воздуха составит минус 2 градуса.