Число жертв катастрофы в московском метро достигло 23 человек

Число жертв аварии в московском метро увеличилось до 23 человек. В Боткинской больнице скончалась молодая москвичка, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, сообщает агентство "Москва".

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

В настоящее время более ста пострадавших в аварии находятся на лечении в столичных больницах. По данным Минздрава РФ, в больницах остаются 125 пострадавших в ЧП, в крайне тяжелом состоянии находятся три человека, 42 пациента выписаны. Между тем, накануне глава столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов сообщил, что в столичных больницах проходят лечение 109 пострадавших в аварии в метро.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время уже задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов. Трое из них содержатся под стражей.

В качестве основной версии произошедшего следствие рассматривает некачественную установку стрелочного перевода. По данным СК, она была закреплена тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.

Родственники погибших в результате аварии получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Люди, получившие травмы тяжелой степени получат по 500 тысяч рублей, средней степени - по 250 тысяч рублей, легкой - 50 тысяч рублей. Страховые выплаты от метро составят по 2,25 миллионов рублей семьям погибших и до 500 тысяч рублей пострадавшим.