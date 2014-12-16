Трансляция лекции: Владимир Маяковский о Первой мировой войне

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Литературный лекторий "Писатели и поэты о Первой мировой войне" в Библиотеке имени Н.А.Некрасова продолжает свою работу. В пятницу здесь пройдет лекция от Музея Маяковского "Вплотную встал военный ужас… Владимир Маяковский и война". Маяковский, не принятый добровольцем как неблагонадежный, вскоре изменил свои взгляды, болея душой за людей – невольных жертв судьбы.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 12.00.