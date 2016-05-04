Возбуждено уголовное дело о смерти подростка на юго-западе Москвы

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Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела 17-летнего подростка в Юго-Западном округе, сообщает пресс-служба СК по Москве.

По данным следствия, тело с повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружили 3 мая недалеко от жилого дома на проезде Карамзина. Сейчас ведется расследование по 110 статье уголовного кодекса "Доведение до самоубийства".

Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия. В столичном главке МВД, в свою очередь, уточнили "Интерфаксу", что юноша находился в состоянии опьянения, что могло стать одной из причин суицида.