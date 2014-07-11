Дело производителей поддельной обуви передано в суд

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Следователи МВД передали в суд дело мошенников, подделывавших товарные знаки одного из производителей обуви и продававших контрафакт в магазинах Москвы, передает пресс-служба столичного главка полиции.

По данным следствия, фигуранты дела с ноября 2013 года по январь 2014 производили контрафактный товар, после чего под видом известного бренда реализовывали его в торговых салонах.

Добавим, что для убедительности злоумышленники создали сайт, на котором рекламировали свою продукцию с использованием реквизитов настоящего производителя.

Задержать мошенников удалось в марте 2014 года, им было предъявлено обвинение в незаконном использовании товарного знака. В настоящее время оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.

Сумма ущерба составила 3,5 миллиона рублей. Дело рассмотрит Преображенский суд Москвы.