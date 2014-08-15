В 2014 году популярность конкурса "Планета Москва" выросла в 4 раза

Фото: dgp.mos.ru

В этом году количество присланных работ на конкурс "Планета Москва" в 4 раза превысило результат прошлого года, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий города.

Всего пришло более 2500 фотографий от 230 любителей фотоискусства. Из них экспертное жюри выбрало 84 работы финалистов. До 30 августа определят победителей по четырем номинациям. Критериями оценки станут соответствие фотографии номинациям и оригинальность.

А вот 30 августа в парке искусств МУЗЕОН пройдет церемония награждения лучших фотографов "Планеты Москва", а затем откроется выставка. В этот же день художники на асфальте создадут 3D рисунок работы одного их участников конкурса. Выставка фоторабот финалистов продлится до 14 сентября.

Напомним, что до 24 августа все фото участвуют в "народном голосовании", победителей которого через Интернет выберут сами граждане. Оценить фотографии можно на официальной страничке департамента в Facebook.