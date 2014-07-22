8 тысяч московских домов станут энергосберегающими

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В Москве за три года управляющие компании 8,2 тысяч домов должны заключить с инвесторами энергосервисные контракты, рассказал M24.ru директор ГКУ "Энергетика" Игорь Фролов. Инвесторы за свой счет поставят в подъезд энергосберегающее оборудование: лампочки, тепловые пункты, регулирующие температуру воды в батареях, электронные устройства в лифтах, двускатные крыши, которые сохраняют тепло в доме. Взамен они получат часть сэкономленных на услугах ЖКХ средств. По словам Фролова, сейчас ведутся переговоры о заключении энергосервисных контрактов со структурами "Газпромбанка", "Сбербанка" и "Банка Москвы".

Для каждого типа дома будет разработан свой проект контракта. Предполагается, что УК или ТСЖ заключат договор с инвестором, обязывающий его за свой счет поставить в подъезде энергосберегающее оборудование. В контракте будет рассчитано, на сколько именно это оборудование снизит расходы потребление тепловой или электрической энергии. Экономия может составлять от 10% до 70%. Однако весь срок действия контракта - от трех до шести лет - жильцы будут платить за услуги ЖКХ, чтобы инвестор мог "отбить" расходы. Стоимость сэкономленной энергии делится между инвестором и УК, которая выступает от имени жильцов, - как правило, в соотношении 90% на 10%. Сумма, которая по договору остается за УК, может идти на общедомовые нужды: ремонт подъезда, оплату услуг консьержа и так далее.

Зато после завершения контракта энергосберегающее оборудование остается в собственности у жильцов, и в дальнейшем они смогут экономить на оплате услуг ЖКХ.

"Мы планируем, что до конца года в Москве будет заключено не менее 500 энергосервисных контрактов, а в течение трех лет – 8,2 тысячи, - сказал Фролов. - Для этого будут разработаны типовые проекты контрактов для различных серий многоквартирных домов. Программа будет реализована во всех округах столицы, кроме ТиНАО". Напомним, всего в Москве 36 тысяч многоквартирных домов, то есть энергоэффективным через три года будет почти каждый четвертый.

По его словам, в среднем энергосервисный контракт заключается на 3-6 лет, стоимость энергосберегающего оборудования для одного дома составляет порядка 500 тысяч рублей. "Иногда один контракт заключается на несколько домов, если им управляет один ТСЖ", - пояснил Фролов.

По его словам, переговоры ведутся со структурами "Газпромбанка", "Сбербанка" и "Банка Москвы". Они смогут заключить энергосервисные контракты с сотнями домов.

В пресс-службе ООО "Газпромбанк - Энергоэффект" M24.ru подтвердили, что переговоры о заключении энергосервисных контрактов ведутся. Компания уже инвестировала в подобные проекты в Нижнем Новгороде, Калуге, Рязани. В "Сбербанке" и "Банке Москвы" отказались от комментариев.

В документации на разработку типовых проектов энергосервисных контрактов (имеются в распоряжении M24.ru) говорится, что все многоквартирные дома в столице разобьют на несколько серий: по годам постройки, форме управления и так далее. Для каждой серии (их должно быть не менее пяти) проведут анализ потребления энергоресурсов на примере 30 домов. В итоге для каждого типа многоквартирных домов будут выбраны конкретные технологии, который целесообразно внедрять с помощью энергосервисного контракта. Работы планируется завершить до конца года, их стоимость может составить 18 млн рублей.

"Энергосервисные контракты можно заключать во всех домах. Нужно понять, какие технологии нужны в том или ином здании. Сейчас в Москве только идет становление системы энергосервиса", - заключил Фролов.

В декабре в Москве также планируется создать специальный call-центр, где москвичи смогут получить консультацию по вопросам энергосервисных контрактов. Он будет работать ежедневно с 08.00 до 18.00.

Напомним, что сейчас в рамках эксперимента энергосервисные контракты реализуются в нескольких районах САО. Пилотный проект был в Котловке. По словам гендиректора ОАО "Интеллектуальная архитектура" Виктора Вербовского, такая схема сотрудничества выгодна для инвесторов, а жителям позволяют сэкономить на общедомовых нуждах.

Он отметил, что в рамках энергосервисного контракта в домах устанавливают различное оборудование. "Это могут быть энергосберегающие светильники, которые большую часть времени горят в 10% мощности. А загораются в полную силу, когда кто-то заходит в подъезд. Некоторые ставят автоматические тепловые пункты (АТП), которые регулируют температуру воды, поступающей в батареи. Обычно ее температура не ниже 70 градусов, однако в межсезонье, когда на улице около нуля, это излишне. АТП позволяют регулировать температуру воды, что позволяет экономить до 30% теплоэнергии. В лифте можно установить частотный привод - электронное устройство, которое делает запуск двигателя более плавным, за счет чего экономится мощность", - пояснил Вербовский.

Эксперт фонда "Институт экономики города" Владилен Прокофьев в свою очередь отметил, что при заключении энергосервисного контракта одним из самых сложных моментов является получение согласия жильцов.

"Установка общего имущества - например, тепловых пунктов или двускатной крыши с утеплением - требует согласия двух третей собственников жилья, чего добиться очень сложно. Что касается экономии, то разница в потреблении энергии до и после установки энергосберегающего оборудования - это расчетная величина, которая прописывается в контракте. Инвестор берет на себя обязательства, что после установки оборудования потребление снизится на определенное число киловатт. Если этого не происходит, процент от сэкономленных средств ему не перечисляется", - пояснил Прокофьев.

В апреле прошлого года более 31 тысячи общедомовых узлов учета тепловой энергии и горячей воды перешли из собственности ОАО "МОЭК" в собственность Москвы. Их управлением занимается ГБУ "Единый информационно-расчетный центр" (ЕИРЦ). Москвичи получили возможность следить за тем, как сотрудники УК переписывают показания общедомовых счетчиков и даже снимать на камеру. В конце года в столице заработал интерактивный калькулятор услуг ЖКХ, с помощью которого можно рассчитать и перепроверить правильность начислений за коммунальные услуги.

София Сарджвеладзе