Праздничные уличные гуляния в Москве стартуют 21 декабря

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Праздничные уличные гуляния стартуют в Москве 21 декабря. В 13.00 на Манежной площади состоится флешмоб Дедов Морозов. Принять участие в мероприятии могут все желающие.

Вместе с участником проекта "Танцы со звездами" Евгением Папунаишвили москвичи разучат несколько танцевальных движений, чтобы выступить в новогоднюю ночь на вечеринке, которая пройдет на Тверской улице.

Танцоров в костюмах Дедов Морозов можно будет также увидеть с 22 по 31 декабря. В центре города, на бульварах, в скверах, аэропортах и на вокзалах запланировано порядка 150 выступлений.

Также в рамках масштабной праздничной программы 22 декабря на Кузнецком мосту откроется выставка "Городские метаморфозы. Москва согревающая". В экспозиции - работы финалистов конкурса городской скульптуры и объектов паблик-арта, посвященные Москве.

Специальный гость выставки – номинант "Премии Кандинского", художница Анна Желудь. Она готовит перформанс "Сплю и вижу".

Театральные представления можно увидеть на четырех столичных бульварах с 27 декабря по 7 января. На бульварах появятся интерактивные инсталляции. Так, на Рождественском бульваре можно оказаться "в кадре" фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" На Чистопрудном бульваре откроют Дом Деда Мороза. На Цветном бульваре разобьют шатер "Новогодних развлечений". Посетителей Сретенского бульвара порадуют программой "Как в театре".

"С 3 по 8 января уличные театры объединятся в "Городскую мистерию" - большое городское шествие по центральным бульварам столицы. Актеры приезжают на бульвар на волшебном "Облакомобиле" и разыгрывают спектакль по мотивам сказки "Оле Лукойе", а каждый прохожий может стать участником этого представления", - сообщили организаторы.

Всего в течение новогодних каникул в рамках фестиваля "Лучший город Зимы" организуют около 1500 праздничных мероприятий.

"С 25 декабря по 11 января будет запущен мобильный гид по новогодним праздникам. Москвичи смогут увидеть мероприятия, которые проходят поблизости или узнать о самых интересных площадках", - добавили организаторы.

Вход на мероприятия свободный.