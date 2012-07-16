Количество эвакуаторов в Москве увеличится в 5 раз

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Количество эвакуаторов в Москве планируется увеличить примерно в 5 раз. Это связано с принятием закона о платной эвакуации неправильно автомобилей, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Сейчас у нас в городе около 200 эвакуаторов, а после вступления закона в силу их планируется увеличить примерно до 1000 эвакуаторов. Кроме этого, все эвакуаторы будут новые", - рассказал Ликсутов.

Он добавил, что работой по эвакуации машин с улиц города будут заниматься специальные организации, которые будут определены до конца августа по итогам конкурса. "Мы сами ничего [эвакуаторы] покупать не будем, и город ни копейки на это не потратит", - подчеркнул глава департамента.

До этого Мосгордума приняла закон, согласно которому за эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей с граждан будет взиматься плата. Ранее эвакуация и первые сутки нахождения автомобиля на штрафстоянке были бесплатными.

По словам главы департамента транспорта, водители, чьи автомобили будут эвакуированы, смогут узнать о нахождении своего транспортного средства на специальном интернет-портале. "Прежде чем машину погрузят, инспектор через смартфон вбивает ее номер. Вы номер своей машины вписываете на сайт, и вам показывает, где ваша машина стоит", - объяснил Ликсутов, добавив, что штраф на месте оплатить будет уже нельзя, придется ехать на штрафстоянку. Такая мера, по его словам, позволит избежать коррупционную составляющую.

Ликсутов добавил, что в Москве появятся эвакуаторы, которые смогут увозить не только легковые автомобили, но и грузовики.