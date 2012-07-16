Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16 июля 2012, 16:47

Количество эвакуаторов в Москве увеличится в 5 раз

парковки автомобили транспорт эвакуация Максим Ликсутов Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество эвакуаторов в Москве планируется увеличить примерно в 5 раз. Это связано с принятием закона о платной эвакуации неправильно автомобилей, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Сейчас у нас в городе около 200 эвакуаторов, а после вступления закона в силу их планируется увеличить примерно до 1000 эвакуаторов. Кроме этого, все эвакуаторы будут новые", - рассказал Ликсутов.

Он добавил, что работой по эвакуации машин с улиц города будут заниматься специальные организации, которые будут определены до конца августа по итогам конкурса. "Мы сами ничего [эвакуаторы] покупать не будем, и город ни копейки на это не потратит", - подчеркнул глава департамента.

До этого Мосгордума приняла закон, согласно которому за эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей с граждан будет взиматься плата. Ранее эвакуация и первые сутки нахождения автомобиля на штрафстоянке были бесплатными.

По словам главы департамента транспорта, водители, чьи автомобили будут эвакуированы, смогут узнать о нахождении своего транспортного средства на специальном интернет-портале. "Прежде чем машину погрузят, инспектор через смартфон вбивает ее номер. Вы номер своей машины вписываете на сайт, и вам показывает, где ваша машина стоит", - объяснил Ликсутов, добавив, что штраф на месте оплатить будет уже нельзя, придется ехать на штрафстоянку. Такая мера, по его словам, позволит избежать коррупционную составляющую.

Ликсутов добавил, что в Москве появятся эвакуаторы, которые смогут увозить не только легковые автомобили, но и грузовики.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать