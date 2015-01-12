Отказ в разрешении на парковку при наличии неоплаченных штрафов законен - АМПП

Фото: M24.ru

Московские власти считают законными услуги предоставления в городе платных парковок, рассказали M24.ru в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Ранее юрист Юрий Вэскер подал жалобу в Верховный Суд РФ. Он пытается оспорить отказ в выдаче резидентного разрешения на парковку, если у гражданина имеется три и более задолженностей по штрафам.

"В суд поступила жалоба юриста Виктора Вэскера, который оспаривает отдельные положения постановления правительства Москвы про платные парковки в городе. Жалоба назначена к рассмотрению на 4 февраля", - заявил МИА "Россия сегодня" представитель суда.

В АМПП напомнили, что выдача любой государственной услуги регламентируется соответствующим постановлением. В данном случае - это постановление правительства Москвы 289-ПП "Об организации платных парковок в городе Москве".

"Отказ в выдаче льготного разрешения при наличии трех и более неоплаченных штрафов не является наказанием, а напоминанием заявителю о необходимости своевременно проверять наличие штрафов за нарушение ПДД и оплачивать их в установленный срок. Мосгорсуд уже признал данную позицию законной", - заявили в ведомстве.

Напомним, 25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.

Жителям новой зоны платной парковки нужно получать резидентные разрешения. Оформить их можно в любом МФЦ города, однако для удобства горожан был составлен список многофункциональных центров госуслуг, которые находятся в новой зоне платной парковки.

Для получения разрешения необходимо иметь прописку в доме, расположенном в зоне платной парковки, или снимать там жилье по договору социального или служебного найма. Кроме того, владелец машины не должен иметь непогашенных штрафов за нарушение ПДД.

Резидентное парковочное разрешение действует в течение года с момента выдачи. Его владельцы могут бесплатно оставлять машину в зоне платной парковки ночью, с 20:00 до 8:00. Для круглосуточной льготной парковки водители должны вносить годовую резидентную плату в размере 3000 рублей. Резидентное разрешение можно использовать в пределах того района Москвы, где живет его владелец.