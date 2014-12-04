Штат парковочных инспекторов хотят увеличить до 400 человек

Штат парковочных инспекторов увеличат вдое в 2015 году

Московская административная дорожная инспекция может увеличить штат инспекторов в будущем году. Об этом M24.ru сообщил заместитель руководителя МАДИ Андрей Сидоров. По его словам, инспекции требуется в два раза больше сотрудников, чем есть сегодня. Сейчас столичные улицы патрулируют 200 инспекторов МАДИ.

"На участках, где улицы патрулируют пешие инспекторы МАДИ, практически до нуля сократилось количество нарушений правил остановки и стоянки", - заявил Сидоров. Ежедневно улицы патрулируют 34 экипажа, семь из которых дежурят в ночное время.

"Основное внимание уделяется территории внутри Садового кольца, а также наиболее загруженным пересадочным узлам вблизи станций метрополитена", - сказал Сидоров. Сотрудники МАДИ также работают на центральных городских улицах: Большая Дмитровка, Покровка, Пятницкая, Охотный ряд и других.

Однако штат инспекторов недостаточен, чтобы охватить все улицы, нуждающиеся в особом внимании – где количество нарушений особенно велико. "Для нас было бы идеально увеличить штат сотрудников примерно в два раза. Однако, каким будет реальное расширение, станет ясно после утверждения штатного расписания на 2015 год", - пояснил Сидоров.

Таким образом, если штат МАДИ увеличится в два раза, число инспекторов составит 400 человек. С 25 декабря зона платной парковки увеличится почти в два раза - в нее войдут 454 улицы за Садовым кольцом. Очевидно, что в этой зоне появятся новые знаки, запрещающие остановку и стоянку. К открытию новой зоны платной парковки планируется в четыре раза увеличить число инспекторов АМПП - до 120 человек. Они отслеживают машины с закрытыми номерами и неоплаченной парковкой.

Московская административная дорожная инспекция создана 1 ноября 2013 года для того, чтобы выявлять автомобили, припаркованные под знаками 3.27 "Стоянка запрещена" и 3.28 "Остановка запрещена". Пешие инспекторы МАДИ фиксируют номер незаконно припаркованного автомобиля, фотографируют его, вызывают службу эвакуации, опечатывают машину и составляют протокол задержания. С ноября 2014 года инспекторы начали раскладывать под "дворники" машин

Московская административная дорожная инспекция создана 1 ноября 2013 года для того, чтобы выявлять автомобили, припаркованные под знаками 3.27 "Стоянка запрещена" и 3.28 "Остановка запрещена". Пешие инспекторы МАДИ фиксируют номер незаконно припаркованного автомобиля, фотографируют его, вызывают службу эвакуации, опечатывают машину и составляют протокол задержания. С ноября 2014 года инспекторы начали раскладывать под "дворники" машин предупреждающие листовки . Осенью сотрудников МАДИ отправили на курсы самообороны



Эксперт общественной организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков полагает, что увеличение штата инспекторов МАДИ в два раза предотвратит хаос и неразбериху при расширении зоны платной парковки. "Это правильная и полезная мера. В тех районах, где хорошо налажено патрулирование, количество нарушений действительно снижается", - сказал Свириденков.

Замруководителя экспертного центра Probok.net Андрей Мухортиков считает, что инспекторы МАДИ должны в первую очередь патрулировать те места, где незаконно припаркованные машины действительно мешают движению.

"Это пешеходные переходы, автобусные остановки, выделенные полосы и узкие места на дорогах, "бутылочные горлышки", - сказал Мухортиков. - Например, Люсиновская в районе Добрынинской площади, Дмитровское шоссе возле метро "Дмитровская". Маршруты инспекторов МАДИ должны быть опубликованы. Тогда водители будут знать, где действуют зоны особого контроля, и станут меньше нарушать правила".

София Сарджвеладзе, Дарья Миронова