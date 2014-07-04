Столичные власти с воздуха посчитают стоянки и припаркованные машины

"Утро": Количество машин в Москве посчитают с помощью аэрофотосъемки

Столичные власти посчитают количество автомобилей в городе и места их хранения. Об этом сообщил M24.ru зампред Москомархитектуры Александр Тимохов. По его словам, в ноябре пройдет аэрофотосъемка города, которая позволит подсчитать машины, стоящие на улицах города. Также для исследования могут быть использованы данные ГИБДД, департамента транспорта и сотовых операторов. В ГУП "Мосгоргеотрест" M24.ru сказали, что фотосъемка будет проводиться по вечерам, когда большинство автомобилистов возвращается домой и ставит машины на привычные места.

Как пояснил Александр Тимохов, комитет планирует провести исследование, позволяющее выявить количество автомобилей в городе и мест их хранения. "Планируется описать фактическую ситуацию в городе и понять, сколько сейчас в Москве машин, как они хранятся, где стоят и кому принадлежат", - рассказал Тимохов.

По его словам, для исследования могут использоваться как пешие обходы городских территорий, так и данные ГИБДД, департамента транспорта и сотовых операторов. Также планируется проведение фотосъемки города с воздуха. "Могут быть сделаны фотографии местности, а потом в полуавтоматическом формате посчитано количество автомобилей на картинке", - пояснил Тимохов.

В городе уже проходила пилотная съемка Центрального административного округа, добавил он. "Она была нужна для того, чтобы опробовать технологию, но данные этой съемки не войдут в исследование. Съемка проходила в мае и данные не релевантны, так как большое количество улиц загорожено кронами деревьев, кроме того, уже начался дачный сезон и загрузка города снижена", - отметил Александр Тимохов. Съемка запланирована на ноябрь 2014 года. Однако сроки завершения работ по проведению полного исследования еще не определены.

Начальник центра дистанционного зондирования Сергей Скорохватов ГУП "Мосгоргеотрест" сообщил M24.ru, что фотосъемку придется проводить в темное время суток, когда автомобили стоят на резидентных парковках. "Технология пока не определена, она зависит от технического задания, которое еще не предоставлено", - отметил он. По словам Скорохватова, ранее аэрофотосъемка Москвы проходила только в дневное время.

Напомним, что в 2012 году Москомархитектура проводила аэрофотосъемку присоединенных территорий на участке от МКАД до города Троицк . Она обошлась городу в 14 млн рублей. Кроме того, в 2013 году были отсняты территории "старой" Москвы для мониторинга топографических изменений в городе. На эту работу было потрачено порядка 19 млн рублей. Также в марте 2014 года прошла фотосъемка промзон, ее данными воспользовались в Госинспекции по недвижимости для выявления самостроя.

Президент ГИС-Ассоциации Сергей Миллер полагает, что столичному правительству потребуется проводить особенную фотосъемку - возможно, радарную либо тепловизорную, с учетом темного времени суток. "Снимать можно как поздно вечером, так и рано утром, но если речь идет о ноябре – в городе будет одинаково темно", - рассказал эксперт. По его словам, в летнее время телевизорная съемка не даст эффективных результатов, а в холодное время года автомобиль и дорожное покрытие будут по-разному отражать холод, и картинка может получиться достаточно четкой.

"Сколько будет стоить такая съемка и дешифровка фотографий, предположить трудно. Это уникальный городской проект", - отметил Миллер.

Заместитель директора НИиПИ Генплана Александр Колонтай накануне заявил, что данные исследования Москомархитектуры можно будет использовать, в том числе, при принятии новых ограничений для автомобилистов. "Когда у нас появятся точные данные о том, сколько машин хранится сейчас в городе, как они стоят, мы сможем понять, сколько автомобилей может еще вместить город. Можно будет при необходимости подумать о том, чтобы ввести ограничения на регистрацию автомобилей, как в Токио", - отметил Колонтай. В столице Японии запрещено регистрировать автомобиль, если у его владельца нет документа, подтверждающего наличие резидентного парковочного места.

Отметим, в конце мая столичные власти опубликовали проект обновленной программы развития транспортной системы города до 2020 года, согласно которой до конца 2016 года количество машино-мест на улично-дорожной сети города должно достигнуть 1 млн, а всего в городе будет насчитываться 1,6 млн машино-мест. Число платных мест на городских стоянках к 2016 году достигнет 130 тысяч.

Этой весной департамент транспорта также представлял данные об автомобилизации Москвы, опираясь в первую очередь на данные интеллектуальной транспортной системы. Сообщалось, что город уже сейчас не вмещает порядка 550 тысяч автомобилей, при этом в период до 2020 года ожидается среднегодовой рост числа автомобилей на 4% (160 тысяч машин). За последние 12 лет уровень автомобилизации вырос в Москве на 60%, при этом каждый пятый житель города тратит на дорогу более трех часов в день.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин полагает, что город нуждается в более полных исследованиях. "Сейчас очень мало детализированной официальной статистики по автомобилизации города, однако в целом картина уже и так ясна", - заявил эксперт.

По его словам, в столице практически не осталось места для автомобилей, о чем свидетельствуют данные по количеству заасфальтированной территории города, приходящейся на один автомобиль. "В Москве этот показатель равен всего 25 кв. метрам на машину", - заявил эксперт. По его словам, для американских городов этот показатель составляет 150-200 кв. метров, а для Европы - 90-120 кв. метров. "Фактически в Москве уже не осталось места для машин", - заявил Блинкин.

Он добавил, что, вполне возможно, городу придется и дальше проводить политику вытеснения автомобилей как средств постоянного передвижения. "Для этого понадобится повышать стоимость владения и пользования машинами. Это может быть как ввод токийских ограничений на регистрацию автомобиля, так и платный въезд в отдельные части города", - пояснил эксперт.

Отметим, что заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в мае 2014 года рассказывал об опыте Гонконга в борьбе с пробками. Он отметил, что в китайском мегаполисе гораздо меньше автомобилей, чем в российской столице. По словам Ликсутова, это достигнуто за счет дорогих парковочных мест, высоких налогов на содержание автомобиля и на его покупку, а также за счет дефицита мест для стоянки авто.

Дарья Миронова