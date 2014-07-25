В Строгине откроют народный парк в честь 70-летия битвы под Москвой

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В субботу, 26 июля, в Строгине откроется народный парк в честь 70-летия битвы под Москвой, сообщает пресс-служба префектуры СЗАО.

Церемония открытия парка начнется в 11.00.

Отмечается, что жители района добивались строительства парка с 2011 года. После обращения инициативной группы к мэру Москвы, деньги на его создание были выделены

В открытии парка примут участие ветераны Великой Отечественной войны, а также префект Северо-Западного округа Владимир Говердовский. После церемонии состоится праздничный концерт.





Площадь парка составляет 2,8 гектара. Здесь установлен памятный камень, а также скульптурная композиции "Красноармейцы", состоящая из 5 фигур солдат и вертикальная стела "Штык" высотой 12 метров. Оба монумента выполнены из алюминия.

Кроме того, в парке установили новые скамейки, урны и вазоны и организовали детские площадки и площадки для отдыха.

Напомним, что в 2014 году в Москве будет создано более 50 "народных парков". Об этом ранее заявил Сергей Собянин на заседании столичного правительства.