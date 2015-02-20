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20 февраля, 11:55

Посещаемость парков в городе выросла на 25 миллионов человек за 4 года

парки культура Сергей Капков народные парки семейная и молодёжная политика посещаемость парков

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Посещаемость столичных парков за четыре года выросла на 25 миллионов человек, сообщил M24.ru руководитель московского департамента культуры Сергей Капков. По его мнению, в городе сформировалась культура посещения парков.

"Если смотреть статистику 2010-2011 годов, когда вход в некоторые парки города был платным, парки посещали 10 миллионов человек в год. По данным прошлого года, когда вход стал бесплатным, в парки пришло 35 миллионов человек. То есть появилась культура отдыха в парках", - пояснил Капков.

"Москва в цифрах": "Народные парки"

Напомним, в конце января пользователи сервиса "Активный гражданин" проголосовали за создание в Москве 25 новых парков.

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Популярнее всего идея создания народных парков оказалась в районах Бескудниково, Восточное Дегунино, Соколиная Гора, Очаково-Матвеевское, Марьино, Ломоносовский, Строгино и Лианозово. За народные парки высказалось более 91 процента участников референдума.

При этом около половины опрошенных москвичей готовы лично поучаствовать в создании парков. Горожане хотят помочь с посадкой деревьев и кустарников, а также с оформлением клумб. Некоторые предлагают поделиться саженцами и цветочной рассадой.

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