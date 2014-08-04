Памятник героям Первой мировой войны открыли в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье открыли памятник героям Первой мировой войны, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона. Монумент установили в национальном конном парке "Русь" Ленинского района области.

1 августа там состоялась торжественная церемония открытия обелиска "Воинам Первой мировой войны". Скульптурная композиция изготовлена с применением технологий инновационного светового дизайна, а ее основание украшено изображением Георгиевского креста четырех степеней - главной военной награды Российской империи.

После торжественного открытия обелиска под звуки марша "Прощание славянки" перед собравшимися прошел конный караул в форме офицеров времен Первой мировой войны и казаков, а также знаменная группа пятой бригады противовоздушной обороны.

Ранее M24.ru сообщало, что на Поклонной горе открыли памятник героям Первой мировой войны.