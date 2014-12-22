Глава УВД по ЗАО Владимир Рожков подал в отставку

Владимир Рожков. Фото: zao.petrovka38.ru

Руководитель УВД по Западному округу Москвы Владимир Рожков подал в отставку, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка полиции.

"Владимир Рожков подал рапорт об увольнении по состоянию здоровья", - рассказали в ГУ МВД.

Добавим, что в августе 2014 года сотрудники УВД по ЗАО оказались в центре скандала, связанного с превышением полномочий. Работники правоохранительных органов устроили дебош после контрольной закупки интим-услуг в борделе на Большой Дорогомиловской улице.

Полицейских задержали сотрудники собственной безопасности. Произошедшее запечатлели на скрытую видеокамеру.

Владимир Рожков начал свою карьеру с должности рядового сотрудника. В 1981 году он начал работать в ОВД Воловского райисполкома Липецкой области. С 1981 по 2008 год он прошел путь от участкового инспекции по делам несовершеннолетних до начальника криминальной милиции.

С 2008 по 2011 год – был начальником ОВД по Долгоруковскому району Липецкой области, с февраля 2011 года Рожков – начальник ОВД по городу Елец, а с июля 2011 года — начальник УМВД России по Новороссийску.

8 февраля 2013 года указом президента Владимир Рожков был назначен на должность начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве.