Сергей Безруков в четвертый раз назван лучшим актером года

Сергей Безруков в четвертый раз назван актером года в России

Сергей Безруков назван актером года в четвертый раз. Согласно данным соцопроса, за кандидатуру артиста проголосовали 7% респондентов.

Константин Хабенский, Максим Аверин и Евгений Миронов получили лишь 3% голосов, сообщил журналистам генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Лучшим фильмом уходящего года россияне назвали новую режиссерскую работу Федора Бондарчука – ленту "Сталинград". За него проголосовали 12% опрошенных.

На втором месте по популярности – фильм "Легенда № 17" (4%).

По словам Федорова, в этом году популярностью пользуются отечественные картины. Для сравнения, в 2012-м большинство россиян отдали предпочтение фильму "Сумерки. Сага".

Добавим, что во всероссийском опросе, который проходил в декабре, приняли участие 1600 респондентов. Опрос проводился в 130 населенных пунктах.