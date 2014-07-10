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10 июля 2014, 11:56

Россияне считают инфляцию главной проблемой страны - ВЦИОМ

опросы ВЦИОМ

Фото: ИТАР-ТАСС

Большинство россиян (59%) считают инфляцию наиболее значимой проблемой в масштабах страны, причем этот показатель на четверть превышает значение, зафиксированное год назад (47%). Такие данные приводят специалисты ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России.

Второе место в рейтинге государственных проблем занимает ЖКХ и ЖКУ (54%). На третью строчку в списке проблем вышел уровень жизни населения - обеспокоенность этим вопросом выразили 45% опрошенных. Далее следует коррупция и бюрократизм (44%), этот вопрос в большей степени беспокоит респондентов с высоким доходом.

Социологи отмечают, что существенно выросла озабоченность россиян проблемами алкоголизма (с 31% до 39%) и наркомании (с 34% в марте до 42% в июне). И если вопрос алкогольной зависимости был столь же острым и год назад (38% в июне 2013 года), то значимость проблемы наркомании за год возросла в полтора раза (с 29% в июне прошлого года), а в большей степени эта тема сегодня волнует жителей городов-миллионников (54%).

Граждан России стала меньше беспокоить сфера здравоохранения - с 43% в июне 2013 года до 32% в текущем году. По этому вопросу наиболее чаще высказывались пожилые люди (38% старше 60 лет), нежели молодежь (19% 18-24-летних). 31% респондентов переживают относительно положения дел в сфере пенсионного обеспечения. А 30% в числе ключевых проблем называют безработицу, среди опрошенных в сельской местности эта доля составляет 42%.

Около четверти опрошенных (27%) отметили актуальность проблем молодежи, причем для селян этот вопрос оказался куда более злободневным (36%), чем для жителей Москвы и Санкт-Петербурга (15%).

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О ситуации в сфере образования сказал каждый пятый участник опроса (22%), а состояние морали и нравственности в современном обществе волнует 21% респондентов. 20% россиян подчеркивают значимость межнациональных отношений и миграции. Однако среди москвичей и петербуржцев это значение составляет 54%.

Немного возросла озабоченность проблемой преступности (с 15% в марте до 19% в июне), но не превысила уровень прошлого года (22% в июне 2013 года). Чуть меньше россиян стало тревожить состояние экологии (19% - против 22% год назад). Часть опрошенных также беспокоит влияние олигархов на жизнь страны (19%).

Вопрос задержек заработной платы сегодня волнует граждан России больше, нежели год назад (15% против 10%), тогда как значимость вопроса состояния экономики в целом осталась на том же уровне (15% против 16%, соответственно). О проблеме терроризма сегодня сказали 13% россиян, что чуть ниже показателя аналогичного периода прошлого года (15%). В меньшей степени россиян беспокоят такие темы, как демографическая ситуация (9%), демократия и права человека (9%), а также положение дел в армии (9%).

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