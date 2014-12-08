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08 декабря 2014, 12:30

Три четверти россиян чувствуют себя счастливыми - ВЦИОМ

опросы ВЦИОМ счастье

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Почти три четверти россиян чувствуют себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Молодежь от 18 до 24 лет, студенты и аспиранты традиционно отзываются о своем душевном состоянии позитивно - 88% и 86% соответственно. Среди людей пенсионного возраста и малообразованных граждан довольных жизнью меньше - 64% и 61%.

В апреле M24.ru сообщало, что индекс счастья россиян достиг 25-летнего максимума. Он составил 64 пункта (максимальное значение показателя - 100, а минимальное - минус 100). С весны индекс незначительно снизился и на данный момент составляет 59 пунктов. Индекс рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами на вопрос "Счастливы вы или нет?"

Социальный индекс счастья также равен 59. Он показывает, преобладают ли в окружении респондентов счастливые или несчастливые люди. При этом за полгода его значение опустилось всего на два пункта.

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Около 45 процентов опрошенных заявили, что их окружают в основном счастливые люди. Несчастными находят людей своего окружения 15 процентов россиян. Еще 34 процентов респондентов утверждают, что вокруг них поровну счастливых несчастных людей.

Порядка 17% россиян связывают несчастье, прежде всего, с бедностью и низким уровнем жизни. Болезни, плохое самочувствие огорчают 9% опрошенных. Около 8% респондентов утверждают, что на них давит груз семейных или личных проблем.

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