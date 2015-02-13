Творческий вечер онлайн: путешествие на дно океана с Сергеем Смолицким

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

15 февраля в Музее кочевой культуры состоится встреча с инженером, водолазом, гидронавтом, океанологом и писателем Сергеем Смолицким.

Сергей Викторович принял участие во многих глубоководных погружениях на дно океана. В это воскресенье расскажет гостям о своих экспедициях, о Северном полюсе, озере Байкал и о погружении на “Титаник” вместе с режиссером Джеймсом Кэмероном. Также на вечере Сергей Смолицкий презентует свою книгу “Я видел океан”.

Смотрите прямую трансляцию вечера на этой странице в 15.00.