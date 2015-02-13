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13 февраля, 18:02

Творческий вечер онлайн: путешествие на дно океана с Сергеем Смолицким

океан прямые трансляции Титаник Мослекторий смотреть онлайн на m24.ru творческий вечер Сергей Смолицкий Музее кочевой культуры

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

15 февраля в Музее кочевой культуры состоится встреча с инженером, водолазом, гидронавтом, океанологом и писателем Сергеем Смолицким.

Сергей Викторович принял участие во многих глубоководных погружениях на дно океана. В это воскресенье расскажет гостям о своих экспедициях, о Северном полюсе, озере Байкал и о погружении на “Титаник” вместе с режиссером Джеймсом Кэмероном. Также на вечере Сергей Смолицкий презентует свою книгу “Я видел океан”.

Смотрите прямую трансляцию вечера на этой странице в 15.00.

  • Когда: 15 февраля, 15.00
  • Что: творческий вечер океанолога Сергея Смолицкого и презентация его книги
  • Кто: Сергей Смолицкий
  • Кому смотреть: влюбленным в океан
Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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