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22 января 2015, 10:46

Трансляция: лекция о новой женственности от Шанель на выставке Филипа Трейси

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Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

До 28 января в Доме Черткова проходит выставка британского шляпника Филипа Трейси "Шляпы в XXI веке". В особняке выставлены 75 необычных головных уборов, созданных экстравагантным дизайнером за 25 лет работы.

В рамках выставки действует образовательная программа. В пятницу, 23 января, шеф-редактор журнала "Теория моды: одежда, тело, культура" и лектор Британской высшей школы дизайна Людмила Алябьева выступит на тему: "Я думаю, надо одеть их в черное", или проект новой женственности от Шанель".

Слушатели узнают о культовых изобретениях Коко Шанель и радикальном изменении женского образа, спровоцированном знаменитой француженкой. Прямую трансляцию лекции вы можете посмотреть, не посещая зала, зайдя на эту страницу 23 января в 20.00.

  • Когда: 23 января, 20.00
  • Кто: Людмила Алябьева
  • Что: лекция о женском образе, созданном Коко Шанель
  • Кому смотреть: увлеченным модой и культивирующим свою женственность
Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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