Трансляция: лекция о новой женственности от Шанель на выставке Филипа Трейси

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

До 28 января в Доме Черткова проходит выставка британского шляпника Филипа Трейси "Шляпы в XXI веке". В особняке выставлены 75 необычных головных уборов, созданных экстравагантным дизайнером за 25 лет работы.

В рамках выставки действует образовательная программа. В пятницу, 23 января, шеф-редактор журнала "Теория моды: одежда, тело, культура" и лектор Британской высшей школы дизайна Людмила Алябьева выступит на тему: "Я думаю, надо одеть их в черное", или проект новой женственности от Шанель".

Слушатели узнают о культовых изобретениях Коко Шанель и радикальном изменении женского образа, спровоцированном знаменитой француженкой. Прямую трансляцию лекции вы можете посмотреть, не посещая зала, зайдя на эту страницу 23 января в 20.00.