Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 13:53

Общество
Главная / Истории /

Блогер Саша Конь отреагировал на гибель тезки-путешественника, который шел в Бразилию

"Был мне реально дорог": что известно о путешественнике Саше Коне, убитом после атаки ВСУ

Путешественник, известный как Саша Конь и планировавший пешком дойти от Рязани до Бразилии, убит в Брянской области во время атаки украинского БПЛА. Подробности – в материале Москвы 24.

"Каждый должен пройти путь"

Фото: телеграм-канал Mash

Путешественник Саша Конь погиб 13 мая возле села Старая Погощь в Брянской области. Это произошло в результате налета украинского БПЛА. По данным телеграм-канала Mash, мужчину атаковали "специально и прицельно". Он скончался на месте.

Саша Конь стал известен в Сети в начале апреля. Все началось с небольшого скандала: на него пожаловались автовладельцы. Водители потребовали привлечь его к ответственности и оштрафовать за то, что он с большой повозкой мешал движению на дороге.

Журналисты выяснили, что мужчине 37 лет, он родом из Ставрополя и планировал совершить пешее путешествие из Рязанской области в Бразилию. Для этого сделал 300-киллограмовую повозку в автосервисе и прикрепил ее к себе тросом – за это и получил прозвище Саша Конь (некоторые издания утверждают, что его настоящее имя – Алексей).

По его словам, в зависимости от погодных условий в день он преодолевал от 15 до 30 километров. Мужчина также придерживался здорового образа жизни: исключил вредные привычки и убрал из рациона мясо.

После того, как стало известно о путешественнике и его необычной мечте, многие издания стали следить за передвижениями Саши Коня. Его стали узнавать на улицах, фотографироваться и даже заказывали рекламу на повозке.

Хотя по пути Саша Конь старался ни с кем не общаться, особо настойчивым все же отвечал на вопросы. В Сети появилось последнее короткое видео с ним.

Каждый в этой жизни должен пройти путь, коротким он будет или длинным – решит судьба. А вот счастливым или нет – решаем уже только мы сами.
путешественник, известный как Саша Конь

Ролик был снят в Калуге незадолго до трагедии. До бразильского города Рио-де-Жанейро путешественнику оставалось преодолеть путь примерно в 12 тысяч километров по прямой.

"Этот мужик был мне реально дорог"

Фото: телеграм-канал Mash

На гибель путешественника откликнулся блогер Саша Конь (настоящее имя – Александр Яскевич). Он стал известен в Сети еще задолго до своего "тезки" и был одним из тех, кто внимательно следил за сообщениями о его передвижениях на пути в Бразилию.

Я сейчас в лютом помрачении сознания, все новости про дядьку ловил, потому что понятно, почему. Этот мужик был мне реально дорог.
Саша Конь
блогер

Позже звезда соцсетей опубликовал еще один пост в личном блоге, в котором рассказал, что из-за одинаковых псевдонимов в Сети произошла путаница. Из-за этого его телефон "разрывался" от уведомлений: ему писали знакомые и незнакомые люди с уточнениями, жив ли он. Также активизировались хейтеры, которые обрадовались печальным новостям. Другая категория пользователей и вовсе предположила, что якобы ВСУ действительно могли "охотиться" за российским блогером, поэтому тезку-путешественника убили "по ошибке".

"Я вчера весь вечер сидел и читал некрологи про себя самого. Я, конечно, сразу дал понять "не, чуваки, это не я", но это не особо помогло. <...> Ощущение, мягко сказать, не очень", – отметил блогер.

Он также добавил, что мечта путешественника была "безумной", но при этом у него была "железная воля", чтобы ее исполнить.

Читайте также


обществопроисшествияистории

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика