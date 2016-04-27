18 000 столичных чиновников научат справляться со стрессом

Фото: пресс-служба Московского городского университета управления правительства Москвы

В столице запустили дистанционный курс по управлению стрессом для 18 тысяч госслужащих и сотрудников бюджетных учреждений города, сообщает пресс-служба Московского городского университета управления правительства столицы.

К обучению уже приступили свыше 9000 человек, более 8000 из которых уже прошли итоговое тестирование. Программа состоит из двух частей: теоретической и практической. В первой содержится информация о причинах стресса и его негативном влиянии. Здесь они научатся определять собственные стресс-факторы, а также справляться с профессиональным выгоранием. Задания сопровождаются авторской иллюстрацией-комиксом, небольшим рассказом либо полезными советами.

Вторая часть – практическая, в которой чиновники смогут закрепить полученные навыки, выполняя задания по выбору правильных моделей поведения в различных стрессовых ситуациях. Практика включает в себя 17 кейсов с типичными ситуациями, которые потенциально могут возникнуть у каждого слушателя. К ним относятся такие модели, как "Встреча с жителями", "Важные переговоры" или "Потоп жалоб".

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По данным управления государственной службы и кадров, по аналогии с кейсами по "Противодействию коррупции", список ситуаций по "Управлению стрессом" будет пополняться. Кроме того, курс включает в себя дополнительные материалы для тех, кто профессионально занимается психологией.

В этом году планируют организовать еще шесть массовых дистанционных сессий для чиновников по деловому этикету, обращению граждан, школе молодого руководителя и другим актуальным темам. Тем самым столичное правительство собирается сделать дополнительное образование еще более доступным и открытым.