Утверждена процедура тестирования школьников и студентов на наркотики

Школьников будут тестировать на наркотики по-новому: проверки будут проходить в медучреждениях, а данные запишут в карту. Соответствующий приказ опубликовал Минздрав.

Согласно документам, опубликованным на портале проектов правовых актов, проверка учащихся начнется с 13 лет, причем до 15-летнего возраста нужно согласие родителей, проводить тесты будут в медучреждениях (раньше врачи сами приезжали в школы), а итоги занесут в медицинскую карту (раньше результаты обследования были почти анонимными).

При этом академик РАМН Сергей Колесников в разговоре с M24.ru пояснил, что необходимо вводить административную или уголовную ответственность за разглашение данных по обследованиям на наркотики.

"Медицинская карта не является конфиденциальной, она закрытого типа, но с ней могут знакомиться только законные представители, либо сам пациент", - добавил Колесников. По словам академика, проверка должна проводиться при информированном согласии человека или его родителей и она не может быть насильственной, иначе это может считаться нарушением прав человека.

"Обнародование данных также должно быть после согласия, так как это фактически разглашение персональных данных о человеке", - отметил Колесников.

Медосмотр будет проходить в четыре этапа: профилактическая беседа, предварительное химико-токсикологическое тестирование, подтверждающий тест и разъяснение результатов проверки. Отметим, что если врач не нашел признаков психотропных веществ на предварительном тесте, проверка считается завершенной.

Если же медработник нашел следы наркотиков, то после тестов он с согласия ребенка и его родителей направляет школьника в наркологическую клинику.

Доцент ВШЭ по организации экономики здравоохранения Сергей Боярский объяснил M24.ru, что зачастую родителям ставят условия для прохождения или отказа от прохождения данной процедуры.

"Требование о проведении данных процедур – это нарушение прав человека", - добавил Боярский. По его словам, должны быть другие меры воздействия: общественное порицание применения наркотических средств, воспитательные работы в учебных заведениях и другие.

"Отмечу, что тесты могут оказаться не очень чувствительными, а организация их проведения может привести к ошибкам", - добавил доцент ВШЭ.

Ранее главный специалист-нарколог департамента здравоохранения Евгений Брюн сообщал, что порядка 33,3 тысячи учащихся 10 классов школ, а также первых курсов техникумов и колледжей в 2014-2015 учебном году проверят на употребление наркотиков.

По его словам, тестирование уже прошли 9,1 тысячи учащихся из 59 образовательных организаций города. Из общего числа участников было выявлено 3,2% употребляющих наркотики. "Тестирование - не самоцель. Цель - выявить конкретного человека и с ним работать", - отметил Брюн.

Напомним, 5 декабря 2013 года вступил в силу закон о добровольном тестировании на употребление наркотиков среди учащихся школ, колледжей и вузов.

Тестирование проходит в два этапа. Первый – это социально-психологический, где учащихся просят ответить на вопросы специальной анкеты. Второй этап – медосмотр, который предусматривает сдачу анализов для выявления в организме следов наркотиков. При этом тестирование проходит только по желанию подростка. Более того, ученику до 15 лет нужно принести в школу разрешение от родителей.

Сергей Блохин, Анатолий Федотов



