Электронные учебники напомнят школьникам о домашнем задании

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Электронные учебники будут напоминать столичным школьникам о невыполненных уроках, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на вице-президента по новым технологиям издательства "Просвещение" Артема Соловейчика.

"В электронных учебниках будет бокс под названием "домашнее задание". Это календарь, как у бизнесмена, в котором написано, когда какой урок нужно сделать. И скажем, в три часа ночи, если ученик все делает в последний момент, у него прозвенит звонок. Это будет сигнал, что он не сделал домашнее задание, но если утром он встанет пораньше, у него будет время на выполнение задания", – отметил Соловейчик.

Он также добавил, что в учебнике можно будет делать заметки и оставлять комментарии – как ученикам, так и учителям. "Мы разрабатываем функцию "заметки учителя", которые учителя смогут делать по тексту. При синхронизации они появятся в учебнике", – резюмировал Артем Соловейчик.

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По информации пресс-службы издательства "Просвещение", в январе в Российскую академию образования передали на экспертизу 415 учебников, входящих в Федеральный перечень учебников. Электронный учебник будет работать на трех основных платформах Android, iOS и Windows.

После педагогической экспертизы электронные учебники передадут в научно-методический совет Минобрнауки.

Ранее Минобрнауки утвердило изменения в порядке формирования федерального перечня школьных учебников – теперь все книги должны иметь электронную версию. В электронную версию включат все иллюстрации из бумажной. Кроме того, формат книги должен поддерживаться минимум на трех операционных системах (две из них – для смартфонов и планшетов).

Также в электронной версии должны быть функции закладок и заметок и возможность определить в ней номер страницы печатной версии книги.

Кроме того, учебники по истории теперь будут проходить научную историко-культурную экспертизу, основной задачей которой станет проверка на соответствие содержания учебников концепции, разработанной Минобрнауки совместно с Российским историческим обществом.