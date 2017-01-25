МОК лишил легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух медалей из-за допинга

Российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву лишили двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине, говорится на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Награды россиянка выиграла в прыжках в длину и в тройном прыжке. После повторной проверки ее допинг-проб был обнаружен запрещенный препарат туринабол.

Также золотой медали ОИ-2008 лишен ямайский бегун Усэйн Болт. Причиной послужил положительный допинг тест партнера Болта по команде – Несты Картера.

Татьяна Лебедева

– российская легкоатлетка, выступавшая в прыжках в длину и тройном прыжке, олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, многократная чемпионка мира, Европы и России.

В 2004 году она установила рекорд в тройном прыжке в помещении (15,36 метра), который держится до сих пор. Лебедева является заслуженным мастером спорта России, вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики, а также членом женского комитета IAAF.

