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МО

19 января 2015, 10:15

В подмосковном цеху по производству матрасов задержаны 15 нелегалов

нелегальные мигранты приезжие цеха мо матрасы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сотрудники подмосковной полиции задержали 15 нелегальных мигрантов, которые работали на предприятии по производству постельного белья и матрасов, передает пресс-служба областного главка МВД.

Цех находился на территории агрофирмы в деревне Островцы. В отношении задержанных были составлены протоколы по статье КоАП "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию".

Организатор приезда иностранцев, в свою очередь, стал фигурантом уголовного дела по статье "Организация нелегальной миграции", ему может грозить до пяти лет колонии.

Добавим, что в январе ФМС получила право налагать 10-летний запрет на въезд в Россию для мигрантов. Приезжие, превысившие лимит пребывания в стране больше, чем на 280 суток, лишаются права въезда в нее на десять лет. Те, кто незаконно пробудет на территории России более 180 суток, не смогут въезжать в страну в течение следующих пяти лет.

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