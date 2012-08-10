Назначен новый начальник столичной полиции

Фото с сайта ГУ МВД по Москве

Указом президента назначен замглавы столичного управления МВД – начальник полиции.

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Олега Баранова заместителем начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве – начальником полиции. Об этом говорится в указе "О назначении на должность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации", размещенном на официальном сайте Кремля.

Тем же указом Баранов был освобожден от занимаемой должности. С июля 2011 года он занимал пост заместителя начальника полиции – начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве, отмечает пресс-служба столичного ведомства.